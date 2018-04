नई दिल्ली। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप प्रकरण को लेकर विपक्ष और केन्द्र सरकार पर हमलावर हो गया है। एक के बाद एक दो गैंगरेप मामले को लेकर जहां तमाम सामाजिक संगठन सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों घटनाओं के विरोध में रात 12 बजे कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ आज आधी रात राजधानी स्थित इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे।

Congress President Rahul Gandhi to hold candlelight protest at India Gate, at midnight today, over #Kathua and #Unnao rape incidents (file pic) pic.twitter.com/3Wmdkh0JBV