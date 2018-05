नई दिल्ली। कर्नाटक में भाजपा की जीत के बाद भी बीजेपी की सरकार ना बनने के सभी कयास खत्म हो गए हैं। राज्य में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि 21 मई तक राज्यपाल की तरफ से भाजपा को विधानसभा में बहुमत साबित करने का वक्त दिया गया है। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं।

Live: येदियुरप्पा ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, तीसरी बार बने मुख्यमंत्री

राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेडीएस से हाथ मिलाने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद से ही मीडिया से दूरी बना रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है।

इतिहास में दूसरी बार आधी रात को खुली सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक की खींचतान पर लगी अदालत

संविधान का मजाक उड़ा रही है भाजपा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिना बहुमत के ही सरकार बना रही है, ये एक तरह से संविधान का मजाक उड़ा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, वो फिर भी सरकार बना रही है, बीजेपी ने संविधान का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आज सुबह जब भाजपा अपनी खोखली जीत का जश्न मनाएगी, तब हमारा देश लोकतंत्र की हार का जश्न मनाएगा।

चावल मिल के क्लर्क से सीएम तक ऐसा रहा बुकंकरे सिद्दालिंगप्पा येदियुरप्पा का सफर

जेडीएस ने भी येदियुरप्पा के शपथग्रहण समारोह पर साधा निशाना

येदियुरप्पा के शपथग्रहण समारोह को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जेडीएस ने भी हमला बोला है। जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को पहले सरकार बनाने के न्यौते को लेकर कहा है कि राज्यपाल सिस्टम सही करें, गुजराती बिजनेस ना करें। एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि येदियुरप्‍पा ने कहा था कि मैं शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, क्‍या अब वह ऐसा करेंगे?

कुमारस्‍वामी ने कहा, 'हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे. येदियुरप्‍पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का नहीं 3 दिन का समय मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं क्‍या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्‍यपाल डबल गेम खेल रहे हैं। वो यहां बिजनेस कर रहे हैं। कर्नाटक के लोग इसकी वजह से नुकसान उठाएंगे। कोई शक नहीं कि इसमें केंद्र सरकार का भी हाथ है।'

The BJP’s irrational insistence that it will form a Govt. in Karnataka, even though it clearly doesn’t have the numbers, is to make a mockery of our Constitution.



This morning, while the BJP celebrates its hollow victory, India will mourn the defeat of democracy.