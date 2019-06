प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को पत्रकार कनौजिया को रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस मामले में यूपी के सीएम का व्यवहार मूर्खतापूर्ण है।

राहुल गांधी का ट्वीट

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, 'अगर मेरे खिलाफ झूठी या मनगढ़ंत रिपोर्ट लिखने वाले या आरएसएस/बीजेपी प्रायोजित प्रोपगैंडा चलाने वाले पत्रकारों को जेल में भेज दिया जाए तो अधिकतर अखबार/मीडिया संस्थानों को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का व्यवहार मूर्खतापूर्ण है। गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करने की जरूरत है।'

If every journalist who files a false report or peddles fake, vicious RSS/BJP sponsored propaganda about me is put in jail, most newspapers/ news channels would face a severe staff shortage.



The UP CM is behaving foolishly & needs to release the arrested journalists. https://t.co/KtHXUXbgKS