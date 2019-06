7 और 8 जून को वायनाड में रहेंगे राहुल गांधी, सातों विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा

नई दिल्ली। 2019 लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) में कांग्रेस ( Congress ) पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी नीत NDA ने इस चुनाव प्रचंड बहुमत हासिल की है। चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) अपने पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। राहुल को मनाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं, अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी जीत के बाद पहली बार अपने ससंदीय क्षेत्र वायनाड का दो दिवसीय दौरा करेंगे।

पढ़ें- शपथ ग्रहण समारोह में साइकिल से पहुंचे मोदी के ये दो नेता, एक को मिला शिपिंग तो दूसरे को संसदीय मामलों का मंत्रालय

Congress President & newly elected Member of Parliament from wayanad , Shri @RahulGandhi will be in the constituency on 7th & 8th of June to thank the people for their love & support.