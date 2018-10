इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज: राहुल, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने शक्ति स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 34 वीं पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देश भर में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हो रहे हैं। गौरतलब इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति के इतिहास में कड़े फैसले और मजबूत इरादों वाली राजनेता के रूप में जाना जाता है। इंदिरा को आयरन लेडी, दुर्गा जैसे कई उपाधि दी गई है।

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी

इंदिरा गांधी पहली बार सन 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। 1966 से 1977 तक लगातार तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद साल 1980 में फिर वो प्रधानमंत्री बनीं, लेकिन 31 अक्तूबर, 1984 को उनकी हत्या कर दी गई।

Congress President Rahul Gandhi, former PM Manmohan Singh and Sonia Gandhi pay floral tribute at Shakti Sthal, the memorial of former pm Indira Gandhi on her death anniversary. pic.twitter.com/2Cm8GIz6rk