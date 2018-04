नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 100 से अधिक लड़ाकू विमानों की खरीद पर कहा है कि इस मामले में सबसे बड़ा घोटाला होने के संभावना प्रबल हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 बिलियन डॉलर के लड़ाकू विमान डील के दोबारा टेंडर किए जाने से मोदी के करीबियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दोस्त इस डील में स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। राहुल गांधी इससे पहले राफेल डील पर भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में देश को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था।

राहुल गांधी का आरोप

बता दें कि मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 100 से अधिक लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने डील में घोटाले की आशंका जताते हुए ट्विट किया है कि, ''मोदी स्कैम अलर्ट! 15 बिलियन डॉलर के लड़ाकू विमान डील का दोबारा टेंडर किया जाएगा। पीएम मोदी के दोस्त स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने की रेस में सबसे आगे हैं।''

Modi Scam Alert!



15 Billion $ fighter jet deal re-tendered. PM's friends race to tie up STRATEGIC partners.



RAFALE, 40,000 Cr. loss to exchequer was "Sayonara" money to French, so PM could re-tender contract and favour friends.https://t.co/X4oTNjkXTK