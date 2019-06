Om Birla होंगे Lok Sabha के नए स्पीकर! कोटा-राजस्थान से हैं BJP सांसद

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 के गठन के बाद संसद का पहला सत्र ( बजट सत्र ) सोमवार से शुरू हो गया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि Lok Sabha का नया स्पीकर कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संशय से भी आखिरकार पर्दा उठा दिया है। एनडीए ने राजस्थान के कोटा से BJP सांसद ओम बिड़ला ( Om Birla ) का नाम लोकसभा के नए स्पीकर के रूप में पेश किया है।

लोकसभा के नए स्पीकर

दरअसल, सोमवार से बजट सत्र आरंभ हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने सांसद पद की शपथ ली। वहीं, आज ( मंगलवार ) को भी कई सांसद शपथ लेंगे।

इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। पिछले कुछ समय से कई नामों पर मंथन चल रहा था। लेकिन, पीएम मोदी ने आखिरी समय में सबको चौंकाते हुए ओम बिड़ला के नाम पर मोहर लगा दी।

Sources: Om Birla, Bharatiya Janata Party (BJP) MP from Kota likely to be the NDA candidate for the post of Lok Sabha Speaker . pic.twitter.com/45Xg7Mrnoc — ANI (@ANI) June 18, 2019

आज ही नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिड़ला

जानकारी के मुताबिक, स्पीकर पद के लिए एनडीए ( NDA ) से ओम बिड़ला को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

कुछ देर पहले ओम बिड़ला ने नए कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( J P Nadda ) से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि, उन्होंने इस मामले में जानकारी से इनकार कर दिया।

Amita Birla, wife of BJP MP Om Birla , who reportedly is the NDA candidate for the post of Lok Sabha Speaker: It is a very proud and a happy moment for us. We are very thankful to the cabinet for choosing him. (In pic 2&3 : BJP MP Om Birla) pic.twitter.com/lPYB2jQEQn — ANI (@ANI) June 18, 2019

BJP MP Om Birla on being asked if he is NDA candidate for post the of Lok Sabha Speaker, as he leaves from the residence of BJP National Working President, J P Nadda: I have no information, I had just went to meet the Working President as a 'karyakarta'. pic.twitter.com/79L2bAUNgF — ANI (@ANI) June 18, 2019

पत्नी अमिता बिड़ला ने कैबिनेट का जताया आभार

इधर, ओम बिड़ला की पत्नी अमिता बिड़ला ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ओम बिड़ला को इतना बड़ा पद देने के लिए पार्टी और कैबिनेट को दिल से आभार है।

रेस में कई लोग थे शामिल

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने की रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, एसएस अहलुवालिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे।

बुधवार को सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान होगा। चूंकि, NDA के पास लोकसभा में बहुमत है, ऐसे में ओम बिड़ला का लोकसभा स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है।