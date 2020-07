Rajasthan Political Crisis: राजस्थान के सियासी संग्राम की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। राजस्थान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम ( Rajasthan Political Crisis ) के बीच कांग्रेस की बैठक ( Congress ) में सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह (Vishvendra Singh) और रमेश मीणा ( Ramesh Meena ) को मंत्रिपद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा भाजपा ने एक षडयंत्र के तहत राजस्थान की जनता के सम्मान को चुनौती दी है।

सियासी घटनाक्रम से लगता है ज्योतिरादित्य के बाद सचिन पायलट का कांग्रेस से अगला हाई प्रोफाइल निकास होगा। आईए जानते हैं राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी 10 बड़ी बातें।

#WATCH: I regret that Sachin Pilot and some of his associates have been swayed by BJP's plot and are now conspiring to topple the Congress govt elected by 8 crore Rajasthanis. It is unacceptable: RS Surjewala, Congress #Rajasthan pic.twitter.com/yopWWJ32Cg