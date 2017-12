राजनीति में रजनीकांत, 31 दिसंबर को करेंगे सियासी पारी का ऐलान

चेन्नई: साउथ फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपने फैंस से रू ब रू हुए। राघवेंद्र कल्याणा मंडपम में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि 31 दिसबंर को वो राजनीति पारी का ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नए नहीं है। लेकिन आने में देरी जरूर हो गई है। राघवेंद्र कल्याणा मंडपम में 20 जिलों से करीब 1000 फैन्स तमिल सुपरस्टार रजनीकांत से मिलने पहुंचे हैं। फैंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि राजनीति में बहुत सारी परेशानियां है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें उनकी जीत होगी। रजनीकांत ने कहा कि युद्ध (चुनाव) में केवल ताकत की जरूरत नहीं होती बल्कि रणनीति की भी आवश्यकता होती है। यानी चुनाव में विवेक और रणनीति दोनों की जरूरत है।

I am not new to politics. I got delayed.Entering is equal to victory. I will announce a decision on December 31: Rajinikanth pic.twitter.com/0WsH67ZLeS