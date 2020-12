रजनीकांत अगले साल करेंगे राजनीति में एंट्री, 2020 के आखिरी दिन करेंगे पार्टी का ऐलान

नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत ( Rajinikanth ) ने बड़ा ऐलान किया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। पार्टी को जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। इसके संबंध मे 31 दिसंबर को घोषणा की जाएगी। यह जानकारी रजनीकांत ने ट्वीट के जरिए दी है।

इससे पहले रजनीकांत ने अपने सियासी सफर के शुरुआत का ऐलान भी 31 दिसंबर 2017 को किया था।

