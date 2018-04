नई दिल्ली: गृहमंत्री राजनाथ सिंह रविवार को बिहार के छपरा में जलालपुर प्रखंड स्थित कोठेया गांव के पास छठी वाहिनी आईटीबीपी केंद्र का उद्घाटन किया। गृहमंत्री के सामने आईटीबीपी के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और कई तरह के मॉक ड्रिल किए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा बिहार के नौजवान बहादुर होते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्‍य में विकास की गति 10.3 फीसदी है। जो देश की औसत विकास दर 7.3 फीसदी से भी ज्‍यादा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान राष्ट्र की एकता और अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो राष्ट्रीय संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश में जुटे रहते हैं। हालांकि हमारी सेना ऐसी ताकतों को मुहंतोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक है। देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटने की जरूरत नहीं है।

Pakistan wants to break the nation but they're getting a befitting reply by our security forces. Pakistan wants to spread hatred. Don't worry they'll be brought back to the track. I assure you that we will not let the nation hang its head low: Home Minitser Rajnath Singh in Patna pic.twitter.com/AcjKoBwU0T