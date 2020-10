Rajnath Singh : भारत पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से बेहतर संबंधों का हिमायती रहा है

नई दिल्ली। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है। लेकिन कोई इसे भारत की कमजोरी समझने की भूल न करे।

#WATCH Defence Minister says "India always wants good relations with its neighbouring nations. But our jawans have had to sacrifice their lives to protect our borders, integrity & universality. In Galwan 20 jawans of Bihar Regiment sacrificed themselves to protect our motherland" pic.twitter.com/uP6W1FbP82