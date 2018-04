नई दिल्ली । गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से आतंक के मसले पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। बिना नाम लिए इशारों में ही पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अपने पड़ोसी देश से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उनसे अच्छे संबंध कायम करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों को अपने रिश्तेदार की तरह मानते हैं। लेकिन पड़ोसी देश है कि अपनी हरकतो सें बाज नहीं आता है। हालांकि एक दिन जरुर वह हमारी बात सुनेगा और मानेगा। क्योंकि उनके ऊपर अब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है।

We always want to maintain good relations with our neighbouring countries. We consider all our neighbours our relatives. However, one of them doesn't listen. But they will have to listen some day. All international forces are putting pressure on them: Rajnath Singh pic.twitter.com/a7clZiN6gY