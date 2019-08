राजनाथ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आतंक का साथ नहीं छोड़ा तो गंभीर होगा परिणाम

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी डरा हुआ है। अब जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ गुलाम कश्मीर पर बात होगी। दरअसल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर देश में घुसपैठ की कोशिश में जुटा है।

हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

लेकन इस बीच रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे डाली है।

राजनाथ ने कहा है कि अगस पाकिस्तान आतंक का साथ नही छोड़ेगा और इसी तरह की हरकतें करता रहेगा तो भारत की ओर से परिणाम गंभीर होंगे।

राजनाथ सिंह हरियाणा के मुुख्‍यमंत्री की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के मौके पर कालका मंडी में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे।

Defence Minister Rajnath Singh in Panchkula, Haryana: Few days ago, prime minister of Pakistan said that India is planning to take an action bigger than Balakot. It means that Pakistan PM acknowledges what India did in Balakot. pic.twitter.com/bkIyVwaGIs