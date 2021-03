अनिल देशमुख के मुद्दे पर राज्यसभा दो बजे तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान का असर देश की राजधानी तक पहुंच गया है। परमबीर सिंह की चिट्ठी कांड के बाद सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठाया। बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा भी मचाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिय गया।

