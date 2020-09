Rajya Sabha Deputy Chairman Election: राज्सभा उपसभापति चुनाव आज, जेडीयू और आरजेडी में मुकाबला

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और किसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा इसमें भले ही अभी थोड़ा वक्त है लेकिन इस महासंग्राम की एक छोटी झलक सोमवार को राज्यसभा में देखने को मिलेगी। दरअसल यहां राज्सभा के उपसभापति के लिए चुनाव ( rajya sabha deputy chairman election ) होना है। खास बात यह है कि इस चुनाव में प्रमुख दावेदार जेडीयू और आरजेडी के दो उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों की जीत हार से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक छोटी सी तस्वीर सामने आ सकती है।

राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने जहां जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को अपनी कैंडिडेट बनाया है वहीं विपक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में उपसभापति की जिम्मेदारी सभापति की गैरमौजूदगी में सदन को चलाने की होती है।

Our party will support National Democratic Alliance's candidate Harivansh for the post of Rajya Sabha Deputy Chairman: Prasanna Acharya, Biju Janata Dal (BJD) pic.twitter.com/viMc5NY4cA