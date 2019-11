नई दिल्‍ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्‍यसभा के चर्चा के दौरान गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन पर रिपोर्ट पेश की। उन्‍होंने कहा कि महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्‍प नहीं था।

Congress MP Anand Sharma raises the issue of withdrawal of SPG cover to party leaders Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Rahul Gandhi & Priyanka Gandhi Vadra, in Rajya Sabha. Says "We urge govt that issues of security of our leaders have to be beyond partisan political considerations" pic.twitter.com/Tkr2WXWnpO

वहीं कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता आनंद शर्मा ने राज्‍यसभा में गांधी परिवार की सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्‍होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा को खतरा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस मुद्दे राजनीति करने पर उतारू है।

आनंद शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए राज्‍यसभा में बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय लगातार खतरे का आकलन करता है। यह उसी आधार पर हुआ। यूपीए सरकार के समय भी कई नेताओं की सुरक्षा कम की गई थी। यूपीए सरकार के समय भी कई नेताओं की सुरक्षा कम की गई थी।

JP Nadda, BJP, in Rajya Sabha: There is nothing political, security hasn't been withdrawn. Home Ministry has a very set pattern & there is a protocol. It is not done by a politician, it is done by Home Ministry and according to threat perception the security is given & withdrawn. https://t.co/hSRQVqp8Dx pic.twitter.com/hM52ZiQi3m