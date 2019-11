महाराष्ट्र की राजनीति का असर संसद में, राज्य सभा में शिवसेना सांसद बैठेंगे विपक्ष में

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर शिवसेना ने पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया। अब शिवसेना के सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष की बेंचों पर बैठने का फैसला लिया है। इसके लिए उच्च सदन में बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया।

सूत्रों की मानें तो सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना के सांसद संजय राउत और अनिल देसाई अब विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। राज्यसभा में शिवसेना के तीन सांसद हैं।

राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में शिवसेना के सांसदों की बैठक व्यवस्था बदल दी गई है और राउत व देसाई अब विपक्ष की बेंच पर आसीन होंगे।

Rajya Sabha sources: The seating arrangement of Shiv Sena MPs Sanjay Raut & Anil Desai in the Parliament has changed now. Shiv Sena will sit in opposition now. (File pics) pic.twitter.com/tg6gJtujPv