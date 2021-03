दिल्ली की सत्ता : राज्यसभा में GNCTD बिल पास, अब LG ही 'सर्वशक्तिमान'

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संसोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून बन जाएगा और फिर दिल्ली के उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार से अधिक ताकतवर हो जाएंगे। इससे पहले 22 मार्च को GNCTD बिल लोकसभा से पास हो चुका है, जिसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे पेश किया था।

इस बिल के पेश होने पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच वोटिंग कराई गई, जिसके बाद बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष ने इसे पास कर दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद और YSR कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। निषाद ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए मांग की कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (BJD) के सांसद प्रसन्ना आचार्य ने भी इस बिल का विरोध करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है।

Rajya Sabha passes the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021. Lok Sabha had passed the Bill on March 22nd. pic.twitter.com/MrkgIBetHE