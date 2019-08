राज्यसभा में कपिल सिब्बल का गृहमंत्री अमित शाह पर हमला, हिम्मत हो तो कहिए गोडसे आतंकी है

नई दिल्ली। राज्यसभा में UAPA बिल पर गुरुवार को लंबी चर्चा हुई। बिल पर शुक्रवार को वोटिंग कराई जाएगी। भाजपा ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) शुक्रवार को UAPA बिल पर जवाब देंगे। वहीं आज सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर तीखे सवाल दागे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बिल को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया।

गोडसे को आतंकी कहने की आप में हिम्मत नहीं

सिब्बल ने सीधे-सीधे गृहमंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा कि आखिर आतंकी घोषित करने के लिए सरकार ने क्या पैमान तैयार किया है। अगर हाफिज सईद है तो वह आतंकी है। और गोडसे है तो क्या आतंकी है, आप में कहने की ये हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर कह दीजिए। क्योंकि 1947 से आज तक आपके पास गोडसे को आतंकी कहने की हिम्मत नहीं हुई ।

Bharatiya Janata Party (BJP) has issued a three-line whip for its Rajya Sabha MPs to be present in the House tomorrow. pic.twitter.com/U5N7I17PeI