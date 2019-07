राम माधव ने विपक्षी नेताओं पर ली चुटकी, पीएम मोदी का खुलकर नहीं कर सकते समर्थन तो रहें गैरहाजिर

नई दिल्ली। तीन तलाक बिल ( triple talak ) पर मोदी सरकार को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। सरकार ने तीन तलाक बिल राज्यसभा से भी पास करा लिया। इस बिल को पास कराने में जितना सत्ता पक्ष के नेताओं का हाथ रहा उतना सदन में अनुपस्थित रहे विपक्षी नेताओं का भी। सदन में कुछ विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति पर बीजेपी नेता राम माधव ( Ram Madhav ) चुटली भी ली है। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल बुधवार को सदन में मौजूद नहीं थे उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार का समर्थन किया है।

R Madhav,BJP: Kal Parliament mein jis tarah kuch logon ne absent hokar us kanoon(Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill,2019)ko samarthan diya hum dhanyawad dete hain. Isi tarah jo acha kaam Modi ji karte hain uska samarthan karo khul kar nahi kar sakte to absent raho pic.twitter.com/0LRquuR5Xi