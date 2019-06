राम माधव बोले जम्मू-कश्मीर से हटे धारा 370, घाटी के बिगड़े हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) के कश्मीर दौरे के बाद से घाटी को लेकर एक बार फिर देश में सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को गृह मंत्री ने लोकसभा में भी कश्मीर मुद्दे को उठाया था। वहीं, अब BJP के राष्ट्रीय सचिव राम माधव ने भी कश्मीर मुद्दे को लेकर ( Ram Madhav On Jammu Kashmir ) कांग्रेस पर निशाना साधा है। राम माधव ने यह भी कहा कि घाटी से धारा-370 हटनी चाहिए।

एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में BJP नेता राम माधव ने कहा कि आज जो घाटी के बिगड़े हालात हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राम माधव ने घाटी में आंतक के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने घाटी में आतंक का बीज बोया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया है। उन्होंने कश्मीर में समस्याओं के लिए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर भी निशाना साधा।

R Madhav,BJP Nat'l Gen Secy:Whatever Amit Shah said y'day in Parl is historical truth.Problem in Kashmir is creation of policies of 1st govt of independent India under Nehru ji. It gave birth to demand of separate status for J&K. Congress must own responsibility for trouble in J&K pic.twitter.com/AJJKUO4hW2

कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू सरकार की नीतियां जिम्मेदार- माधव

बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में जो कहा वह पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में समस्या नेहरू के समय में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार की नीतियों की वजह से है।

धारा-370 पर पर बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि कश्मीर से इसे हर हाल में हटनी चाहिए। राम माधव ने कहा कि बीजेपी से शुरुआत से ही इसके खिलाफ रही है। सरकार सही समय पर धारा- 370 को खत्म करने के लिए सही कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि धारा- 370 हटकर रहेगा। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने खुद कहा था कि धारा- 370 धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा।

Ram Madhav, BJP National General Secy: As far as Article 370 is concerned, our ideological commitment is well known. Article 370 should be removed. We are against it since the beginning. Govt will take a suitable step to remove Article 370 at appropriate time. pic.twitter.com/k3bXlJyTct