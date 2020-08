Ram Mandir Bhoomi Pujan: कांग्रेस ने इस तरह किया भगवान राम को याद

नई दिल्ली। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) द्वारा राम मंदिर के लिए किए गए भूमिपूजन ( Ram Mandir Bhumi Pujan Latest News ) का कांग्रेस ( Congress ) ने बुधवार को सावधानीपूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi ) समेत ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने भगवान राम ( bhagwan ram ) की प्रशंसा की। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बयान जारी कर कहा कि रामलला मंदिर के भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं।

कांग्रेस ने ट्वीट किया, "भारत भूमि भगवान राम के मर्यादित जीवन और आदर्शों से सदैव गौरवान्वित हुई है। यही आदर्श महात्मा गांधी का “रामराज्य” हैं जो तप, त्याग, सेवा, कर्तव्य, करुणा, बंधुत्व, सद्भाव का अनुसरण है। आइए यह मार्ग प्रशस्त करें। इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ!"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार दोपहर को ट्वीट कर लिखा, "मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना हैं।

राम प्रेम हैं

वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते

राम करुणा हैं

वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते

राम न्याय हैं

वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते।"

जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) ने इस मौके पर ट्वीट में लिखा, "ना प्रेम सीखा है, ना त्याग सीखा है

ना करुणा सीखी है, ना अनुराग सीखा है

खुद को राम से बड़ा दिखाकर, खुश होने वालो तुमने

श्री राम चरित मानस का कौन सा भाग सीखा है?"

वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पूजन का उल्लेख करते हुए ट्वीट में लिखा, "आस्था का मामला। इतिहास में कुछ घटनाएं होनी तय होती हैं, जो हमारे देश के भविष्य का पंथ तय करती हैें।"

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ( Randeep Surjewala ) ने ट्वीट किया, "राम मंदिर भूमिपूजन की शुभकामनाएँ। आशा है कि त्याग, कर्तव्य, करुणा, उदारता, एकता, बंधुत्व, सद्भाव, सदाचार के रामबाण मूल्य जीवन पथ का रास्ता बनेंगे। जय सिया राम।"

Matters of Faith



some moments

in history

are destined

seed



the future

course

of our

Nation’s creed