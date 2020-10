Ram Vilas Paswal को अंतिम बिदाई, पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया। 74 वर्ष की उम्र में राम विलास पासवान ने अंतिम सांस ली। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित निवास पर एम्स से लाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम विलास पासवान के अंतिम दर्शन करने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने पासवान को श्रद्धांजलि दी।

एक महीने बिहार के दो दिग्गजों का निधन, मोदी सरकार ने भी 15 दिन में खोए दो केंद्रीय मंत्री

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to Union Minister and LJP leader Ram Vilas Paswan at the latter's residence.



The LJP leader passed away yesterday. pic.twitter.com/rDgRrHl7aT — ANI (@ANI) October 9, 2020

12 जनपथ पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जहां पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।

Delhi: BJP national president JP Nadda pays last respects to Union Minister and LJP leader Ram Vilas Paswan at the latter's residence.



The LJP leader passed away yesterday. pic.twitter.com/Q18dAPhm0c — ANI (@ANI) October 9, 2020

Delhi: Mortal remains of Union Minister and LJP leader #RamVilasPaswan being taken to his residence from AIIMS (All India Institute of Medical Sciences).



The LJP leader passed away yesterday. pic.twitter.com/hfxd2vMEIT — ANI (@ANI) October 9, 2020

बिहार चुनाव के बीच जेल से बाहर आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी को मिल सकती है बड़ी राहत

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राम विलास पासवान को उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, डॉ. हर्षवर्धन समेत कई अन्य दिग्गज यहां पर मौजूद रहे।

आपको बता दें कि राम विलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना ले जाया जाएगा। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दरअसल एक महीने में बिहार ने अपने दो दिग्गजों को खो दिया है। पहले रघुवंश प्रसाद का निधन हुआ और उसके बाद राम विलास पासवान के रूप में बिहार की राजनीति का दूसरा सितारा भी अस्त हो गया। यही नहीं मोदी सरकार में भी पंद्रह दिन के अंदर दो केंद्रीय मंत्रियों का निधन हो चुका है। पहले सुरेश अंगड़ी के निधन से मोदी सरकार को झटका लगा फिर राम विलास पासवान के रूप में बड़ी क्षति पहुंची है।