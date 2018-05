चेन्नई: त्रिपुरा से शुरू हुआ मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला अब दक्षिण भारत तक चला गया है। मंगलवार को देर शाम तमिलनाडु के वेल्लोर में ईवी रामासामी पेरियार की मूर्ति को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। इस मामले में ताजा जानकारी ये आ रही है कि कोलकाता में भी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है।

कोलकाता में तोड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ती

जानकारी के मुताबिक, ये घटना कोलकाता तरातला इलाके में हुई है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है। इसका आरोप लेफ्ट छात्रों पर लगा है। कोलकाता से पहले तमिलनाडु के वेल्लोर में द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक रामासामी पेरियार की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। मूर्तियों को तोड़ने का ये सिलसिला त्रिपुरा से शुरू हुआ है, जहां पर रूसी क्रांति के महानायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को तोड़ गया था।

पीएम मोदी मूर्ति को तोड़ने की घटनाओं से हैं आहत

वहीं दूसरी तरफ मूर्ति तोड़ने की इन घटनाओं पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी ने इन घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। नरेंद्र मोदी इन घटनाओं से काफी आहत हैं। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इस प्रकार के मामले से सख्ती से निपटने की बात कही गई है। खुद प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में बात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर मूर्ति तोड़ने की घटनाओं में बीजेपी के लोग शामिल है, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति तोड़ने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर फेंका पेट्रोल बम

इससे पहले तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति तोड़े जाने के बाद कोयंबटूर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले की किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।घटना को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरु कर दी है। अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक थे रामासामी पेरियार

आपको बता दें कि देश में 24 घंटे के अंदर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की ये दूसरी घटना है। सोमवार और मंगलवार को त्रिपुरा में रूसी क्रांति के महानायक और मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। इसके बाद वेल्लोर में रामासामी पेरियार की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि ईवी रामासामी पेरियार द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक और समाजसुधारक थे।

बीजेपी नेता की FB पोस्ट के बाद गिराई गई प्रतिमा

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, ईवी रामासामी की मूर्ति को रात 9 बजे के करीब नुकसान पहुंचाया गया है। इस घटना से पहले बीजेपी नेता एच राजा ने फेसबुक पर लिखा था कि आज त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा हटाई गई, कल तमिलनाडु में ईवी रामासामी की प्रतिमा भी हटाई जाएगी। बीजेपी के युवा विंग के उपाध्यक्ष एसजी सूर्या ने भी ट्वीट किया था, “भाजपा ने त्रिपुरा में लेनिन को सफलतापूर्वक गिरा दिया। अब तमिलनाडु में ईवी रामासामी की मूर्ति गिरने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं।’

मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मुथुरमन और फ्रांसिस नाम के 2 युवकों के तौर पर हुई है। इनमें से आरोपी मुथुरमन बीजेपी का सदस्य है, जबकि फ्रांसिस सीपीएम से जुड़ा है। इस घटना के बाद मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

I have spoken to the party units in both Tamil Nadu and Tripura. Any person associated with the BJP found to be involved with destroying any statue will face severe action from the party.