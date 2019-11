महाराष्ट्रः रामदास आठवले का बड़ा बयान, बीजेपी-शिवसेना के बीच आखिरी दौर में बातचीत, जल्द बनेगी सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर एक बार फिर कवायद तेज हो गई है। सरकार बनाने के लिए एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी लगी हुई है वहीं बीजेपी ने भी अपना आखिरी दांव चल दिया है। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी और इंडिया के प्रमुख रामदाव आठवले ने चौंकाने वाला बयान दिया है।

आठवले के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना सरकार बनाने जा रहे हैं।

इसको लेकर दोनों के बीच अंतिम स्तर की बातचीत शुरू जारी है। यही नहीं रामदास ने प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर दोनों के बीच बने नए फॉर्मूले से भी पर्दा उठाया।

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बीजेप के दिग्गज नेता का हुआ एक्सीडेंट, फिर..डॉक्टरों ने कहा

Union Minister Ramdas Athawale: I had talked to Sanjay Raut ji about a compromise. I suggested him a formula of 3 years (CM from BJP) and 2 years (CM from Shiv Sena) to which he said that if BJP agrees then Shiv Sena can think about it. I will discuss this with BJP. pic.twitter.com/VRn7AiVgHF