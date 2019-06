सुरजेवाला का बयान, 'कांग्रेस नहीं मांगेगी नेता प्रतिपक्ष का पद, संसद में हमारी संख्या है कम'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इस चुनाव में पार्टी महज 52 सीटों पर सिमट पर रह गई है। इस हार से कांग्रेस के अंदर खलबली मची है। इसी बीच नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए दावा नहीं करेगी।

कांग्रेस के पास केवल 52 सांसद

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि लोकसभा में पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण हम सरकार की नेता विपक्ष को लेकर कोई मांग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार सांसद संख्या मेंसे 10% सीटें किसी एक पार्टी के पास होनी चाहिए, उसके बाद ही नेता विपक्ष का दर्जा मिल सकता है। लेकिन, संख्या बल के लिहाज से हमारी सीटें 2 कम हैं। हालांकि, यह बहुत कुछ सरकार पर भी निर्भर करता है कि क्या वह संख्या बल कम होने पर भी किसी एक पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दर्जा देना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में फैसला हो गया है कि हम इस बार नेता प्रतिपक्ष की मांग नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि, हमारे पास 52 सांसद हैं जबकि नेता विपक्ष के लिए 54 सांसदों की जरूरत है। अब देखना यह है कि संख्या बल कम होने के कारण सरकार नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करती है या फिर बिना विपक्ष का ही सदन चलेगा। गौरतलब है कि पिछली लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास केवल 44 सांसद थे। जिसके कारण पार्टी को विपक्ष का दर्जा नहीं मिल सका था।

Randeep Singh Surjewala on Leader of Opposition: We will not stake a claim to the Leader of Opposition till we have the strength of 54 & since we don't have we're not going to stake a claim. https://t.co/Yjthql3coc