नई दिल्‍ली। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी जारी जंग को लेकर कांग्रेस के प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्‍होंने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि 72 साल में पहली बार पुलिसकिर्मयों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है।

उन्‍होंने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया? देश को बीजेपी कहां ले जाएगी? कहां गुम हैं गृह मंत्री अमित शाह? मोदी है तो मुमकिन है।

बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुई भिड़ंत का मामला गहराता जा रहा है। यह मामला अब पुलिस और लीगल सिस्‍टम के बीच सिर फुटौव्‍वल तक पहुंच गया है।

#WATCH Delhi: Police personnel raise slogans of "we want justice" outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/XFAbQn2gay