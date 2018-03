नई दिल्ली: कैंब्रिज एनेलिटिका डेटा लीक मामले में कंपनी के व्हिसिल ब्लोअर क्रिस्टोफर वायली ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वायली ने ब्रिटिश संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी कैंब्रिज एनेलिटिका की क्लाइंट हो सकती है। कंपनी के व्हिसल ब्लोअर के खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैंब्रिज एनालिटिका के व्हिसल ब्लोअर ने कांग्रेस से संबंध की बात को स्वीकार किया है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के संबंध इस कंपनी के साथ है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं अब उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कंपनी लोकप्रियता पाने के लिए झूठी खबरें भी चलाती रहती है। बता दें कि कांग्रेस ने नमो ऐप को लेकर बीजेपी पर तंज कसा था।

Today the whistleblower #ChristopherWylie has confirmed that #CambridgeAnalytics worked with Congress. This has exposed Rahul Gandhi who was denying all along. Congress and Rahul Gandhi must now apologize: Ravi Shankar Prasad,Union Minister pic.twitter.com/ekHnUpcFVB