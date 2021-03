रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा - पीएम मोदी ने सवाल करने वालों को दिया जवाब

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद से सत्ता पक्षा की ओर से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विरोधी लोग सवाल कर रहे थे कि मोदी जी टीका कब लगवाएंगे। ऐसे लोगों को मोदी जी ने आज जवाब दिया है।

Modi ji had clearly said that our COVID warriors would be vaccinated first, and then us. To those who were questioning him, he has replied, "I was waiting for my turn". We ministers have decided to avail paid vaccination facility: Union Minister RS Prasad#COVID19Vaccine pic.twitter.com/YADg7FuSJx