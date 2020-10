महबूबा के बयान पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा - तिरंगे का अपमान राष्ट्र विरोधी

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Ravishankar Prasad ) ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) के बयान को घोर आपत्तिजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीपीडी प्रमुख महबूबा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कैसे किया।

How Mehbooba Mufti insulted national flag, there can be nothing more objectionable. J&K is India's inseparable part. Art. 370 abrogation was constitutional process. We condemn her remark but why's so-called secular lobby silent at this anti-national remark?: Union Min RS Prasad https://t.co/h2XZzrHnNG pic.twitter.com/rcJjVwugtk