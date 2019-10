हरियाणा विधानसभा चुनावः प्रदेश में कल पांच जगहों पर होगा पुनर्मतदान

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा अपडेट आया है। यों तो प्रदेश में सोमवार को 90 सीटों पर मतदान हुआ था। लेकिन बुधवार को प्रदेश में पांच स्थानों पर पुनर्मतदान आयोजित किया जाएगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा की पांच विधानसभा सीटों पर बुधवार को पुनर्मतदान होगा। पोलिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी।

इन पांच विधानसभा सीटों में जींद की ऊंचाना कलां, झज्जर की बेर्री, नारनौल की नारनौल, रेवाड़ी की कोसली और फरीदाबाद की पृथला सीटें शामिल हैं।

Anurag Agarwal, Chief Electoral Officer, Haryana: Re-polling will be conducted tomorrow, from 7 am to 6 pm, in five Assembly Constituencies of Haryana; Uchana Kalan (in Jind), Berry (in Jhajjar), Narnaul (in Narnaul), Kosli (in Rewari), Prithla (in Faridabad).