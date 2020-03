दिल्ली हिंसा के बाद मशहूर अभिनेत्री ने भाजपा छोड़ी, कई नेताओं से जताई नाराजगी

कोलकाता। बांग्ला अभिनेत्री से राजनेता बनी सुभद्रा मुखर्जी ने दिल्ली हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह उस पार्टी में नहीं रह सकती, जिसमें कपिल मिश्रा व अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं। सुभद्रा मुखर्जी ने कुछ बांग्ला फिल्मों व टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है। सुभद्रा मुखर्जी ने शुक्रवार को ही भाजपा छोड़ दी थी। यह बात रविवार को सामने आई। उन्होंने पार्टी के राज्य प्रमुख दिलीप घोष को अपना इस्तीफा भेजा था।

सुभद्रा मुखर्जी ने कहा कि वह बहुत उम्मीद के साथ भाजपा में शामिल हुई थीं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से उन्हें निराशा हुई, जो दिखाता है कि भाजपा अपनी विचारधारा से दूर जा रही है।

उन्होंने कहा कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के साथ थीं, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में पारित किया, लेकिन वह इसे बढ़ावा देने के भाजपा के तरीके को लेकर वह अब विरोध में हैं।

