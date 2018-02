पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल-भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं मोदी जी

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस की नीतियों पर जमकर तंज कसा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण केवल राजनीतिक बयानबाजी थी। इसमें कुछ भी नया नहीं था। राहुल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने किसान रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आक्रमक होने की बात कही थी। लेकिन अब राफेल पर चुप क्यों हैं।

भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं पीएम-राहुल गांधी

कई बार राफेल मुद्दे पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन उनपर कोई जवाब नहीं दे रहा है. रक्षामंत्री जी कह रही हैं कि हम नहीं बताएंगे, ये एक सीक्रेट डील है। आज भी पीएम के 1 घंटे के भाषण में राफेल के लिए एक शब्द नहीं निकला । राहुल ने कहा कि क्या पीएम ने इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली या नहीं । पीएम आज भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको बचा रहे हैं। पीएम मोदी हर वक्त विपक्ष के नेता की तरह बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। वहीं सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में नया कुछ भी नहीं था।

He spoke for more than 1 hour but didn't speak a word on Rafale deal, or on farmers or on employment for youth. It was a totally political speech : Rahul Gandhi on PM's speech in Lok Sabha pic.twitter.com/GeX9EhkEmT