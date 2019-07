राज्यसभा में RTI संशोधन बिल पास, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली। लोकसभा से सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पास ( RTI Amendment Bill 2019 pass ) होने के बाद आज राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। लंबी चर्चा के बाद यह बिल उच्च सदन से भी पास हो गया। अब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जाएगा। वहीं विपक्ष इसे चयन समिति के पास भेजने की मांग पर अड़ा रहा।

The Right to Information (Amendment) Bill, 2019 passed by Rajya Sabha . pic.twitter.com/OW0oF3gqQ0