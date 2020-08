ससुर चंद्रिका राय के JDU में जाने पर सामने आया Tej Pratap का रिएक्शन, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls ) से पहले प्रदेश में सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। नेताओं का दल बदल का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। बीते दिन लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) को तगड़ा झटका लगा। लालू यादव के संबंधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय ( Chandrika Rai )ने दो विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। तीनों विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया।

दरअसल चंद्रिका राय लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) के ससुर हैं। यही वजह है कि ससुर के आरजेडी छोड़ने और जेडीयू में शामिल होने पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया का हर किसी को इंतजार था। क्योंकि पिछले कुछ समय से तेज प्रताप के ऐश्वर्या से रिश्तों को लेकर तनाव सभी को पता है। दोनों के तलाक का केस भी चल रहा है। चंद्रिका के पार्टी छोड़ने के पीछे भी यही अहम कारण बताया जा रहा है। आईए जानते हैं ससुर के पार्टी छोड़ने पर तेज प्रताप ने क्या बयान दिया।

राष्ट्रीय जनता दल से दिग्गज नेता और एक वक्त पर लालू के करीबियों में गिने जाने वाले चंद्रिका राय के पार्टी छोड़ने पर दामाद तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पार्टी जॉइन करने से जेडीयू का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आरजेडी को कोई नुकसान होगा।

JD(U) won't gain anything from Chandrika Rai joining their party. In fact, many JD(U) MLAs are in touch with us & we will give you news of them joining RJD within 4-5 days: RJD Leader Tej Pratap Yadav on RJD MLA & his father-in-law Chandrika Rai joining JD(U) recently pic.twitter.com/1tSD1vw83l