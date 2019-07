नई दिल्ली। राष्‍ट्रीय जनता दल ( RJD ) के नेता और लालू प्रसाद यादव ( lalu prasad yadav ) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( RJD Leader Tej Pratap Yadav ) एक बार सुर्खियों में हैं। दरअसल आए दिन वो अपनी ओर से किए गए अप्रत्‍याशित कामों के चलते हेडलाइन्स बन जाते हैं। इस बार भी तेज प्रताप ने कुछ ऐसा ही किया है। लालू के बड़े लाल ने अब 'तेज सेना' ( Tej Sena ) के गठन की घोषणा की है।



आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने किसी संगठन का ऐलान किया हो। इसके पहले भी वे 'लालू-राबड़ी मोर्चा' ( Lalu Rabri Morcha) बना कर सुर्खियां बंटोर चुके हैं। खास बात यह है कि ये काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया था।

लालू से मिलने के बाद लिया फैसला

दरअसल शनिवार को ही तेज प्रताप यादव रांची स्थित रिम्स अस्पताल में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिले थे। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप का ये फैसला उसी मुलाकात के बाद लिया गया है। जहां तक सेना नाम से संगठन को बनाने की बात है, तेज प्रताप ने इसके पहले 'यदुवंशी सेना' बनाई है, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

Join Tej Sena for change, an online platform for change makers. Launching on 28th June. pic.twitter.com/Y2ERUnkMsq