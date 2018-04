नई दिल्ली। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पलटूराम कहकर उनका मजाक उड़ाया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को पलटूराम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सुरक्षा कटौती के पहले आदेश किसकी ओर से जारी किए गए थे। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा घटाए जाने से उनके पुत्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद सहित राजद के कार्यकर्ता नाराज हैं। राजद के विधायक भी अपनी सुरक्षा वापस करने का मन बना रहे हैं।

Bihar Government has revoked the order which withdrew 32 Bihar Military Police jawans deputed at the residence of former chief minister Rabri Devi. Security has now been reinstated