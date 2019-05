RPI नेता रामदास अठावले बोले, 'मायावती पीएम मोदी की चिंता छोड़ खुद कर लें शादी'

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी और आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने पीएम नरेंद्र मोदी की पत्‍नी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान की निंदा की है। उन्‍होंने बसपा प्रमुख को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो पीएम मोदी की पत्नी की चिंता छोड़ खुद क्‍यों नहीं कर लेतीं शादी।

Union Minister Ramdas Athawale: Mayawati is making remarks about Modi Ji & his wife. She (Mayawati) is not married, she doesn't know what a family is, had she been married she would have known how to handle a husband. We respect Mayawati, she should not make such statements. pic.twitter.com/fGCIb9nuZW