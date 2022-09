RSS पर भी लगे बैन, PFI पर प्रतिबंध से भड़के कांग्रेस सांसद ने की मांग

गृहमंत्रालय ने देश विरोधी गतिविधियों के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही देश में सियासी पारा हाई हो गया है। पीएफआई पर बैन के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की हैं।

देशभर के कई राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी और पूछताछ के बाद आखिरकार गृहमंत्रालय की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। पीएफआई पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश विरोध गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि पीएफआई को बैन किए जाने के तुरंत बाद देश में सियासी पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस सासंद ने पीएफआई के बाद अब आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

