'अगर राजनीतिक हिंसा जारी रहती है तो पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) दिल्ली इकाई के प्रमुख आलोक कुमार ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं जारी रहती हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनपर उदासीन बनी रहती हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।

मीडिया से बातचीत में आलोक कुमार ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे लगातार जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने आगे कहा, "मेरा मानना है कि वे सभी जो लोकतंत्र, समावेश और असंतोष के अधिकार में विश्वास करते हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और भय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।"

West Bengal: Locals hold a protest outside Jiaganj Police Station over the murder of a teacher-cum-RSS worker, his wife & child in Murshidabad yesterday. pic.twitter.com/pvZGJQaj9V