संघ नेता ने बताया क्यों भारतीय संविधान के प्रस्तावना से हटना चाहिए 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द

नई दिल्ली। भारतीय संविधान में देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ ही एक संप्रभु, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष के तौर पर संदर्भित किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक प्रमुख नेता एवं प्रजन प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक नंदकुमार चाहते हैं कि भारत 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द के समावेश पर पुनर्विचार करे। उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का दावा एक पश्चिमी अवधारणा है।

इस साल राज्यसभा की 73 सीटों पर होंगे चुनाव, भाजपा के लिए बहुमत फिर भी दूर की कौड़ी

एक विशेष साक्षात्कार में नंदकुमार ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता एक पश्चिमी एवं सेमिटिक अवधारणा है। यह पश्चिम से आई है। यह वास्तव में पोप के प्रभुत्व के खिलाफ है।" उन्होंने तर्क दिया कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकाचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से परे है, क्योंकि यह सार्वभौमिक स्वीकृति को सहिष्णुता की पश्चिमी अवधारणा के विरुद्ध मानता है।

आरएसएस के पदाधिकारी ने गुरुवार को यहां 'बदलते दौर में हिंदुत्व' नामक एक किताब जारी की। किताब के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल ने भी भाग लिया। नंदकुमार ने कथित तौर पर 'पश्चिम बंगाल के इस्लामीकरण' के लिए अपनी पुस्तक में ममता बनर्जी सरकार पर हमला भी किया है।

Discussion on 'Hindu Darshan, Sanskruti and Raj neeti', at Pragati Maidan, Hall No-12 A...

on Jan 4 th 3pm to 4.15 pm .

Expecting all there.. pic.twitter.com/82MkA5HkLn