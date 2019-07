जय श्रीराम और वंदेमातरम के बहाने ओवैसी का आरएसएस पर हमला, बोले- अब यह नहीं रुकेगा

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सासंद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS targeted by Owaisi ) पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि जय श्रीराम ( Jai Shri Ram ) और वंदेमातरम ( Vande Matram ) नहीं बोलेने की वजह से लोगों को पीटा जा रहा है। जो ठीक नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी ( AIMIM chief Owaisi )ने कहा कि इसके लिए दलित और मुस्लिमों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इन सबके पीछे जो भी संगठन हैं उनका सीधा संबंध RSS से है।



अब रुकने वाला नहीं ये एपीसोड

ओवैसी ने आरोप लगाया कि देशभर में हो रही मारपीट की इन घटनाओं के पीछे जो भी संगठन हैं उनका सीधा संबंध संघ परिवार (आरएसएस) से है। उन्होंने कहा कि, 'मैं तो इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जय श्री राम वाले एपिसोड अब रुकने वाले नहीं बल्कि और बढ़ने वाले हैं।

AIMIM MP Asaduddin Owaisi: People are being beaten up if they do not raise slogans of JSR (Jai Shri Ram) & VM (Vande Mataram). Such incidents aren't going to stop. Only Muslims&Dalits are being targeted. There are orgs behind such incidents&all of them are linked to Sangh pariwar pic.twitter.com/GCV26YMENW