भाजपा को CAA पर मुसीबत से बचाएगा, RSS घर-घर जागरूकता अभियान चलाएगा

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शुक्रवार को इस कानून के लिए कनॉट प्लेस में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। आरएसएस ने लोगों के बीच इस नए नागरिकता कानून के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही।

आरएसएस के दिल्ली चैप्टर के प्रमुख भरत शर्मा ने कहा, "हम तीन-चार दिनों के अंदर देश में सौहार्द और शांति को वापस बहाल करेंगे। हम सभी घर-घर (डोर टू डोर) जाएंगे। हम सीएए के बारे में कम से कम 10 लोगों को बताएंगे और इस अधिनियम के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। युवाओं तक पहुंचने के लिए भी एक अभियान शुरू किया जाएगा।"

Some people are misleading the people of the country on #CitizenshipAmendmentAct. The #CAA is about inclusion and not exclusion; no Indian citizen will be affected by #CAA2019: Union Minister @PrakashJavdekar pic.twitter.com/2VuvXfWCoD