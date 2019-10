रन फॉर यूनिटी: अमित शाह बोले- मोदी सरकार ने 370 पर सरदार पटेल का पूरा किया सपना

नई दिल्‍ली। बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानंद स्टेडियम में सरदार पटेल के सम्मान में आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि देश को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया। अब बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाकर देश को एक करने का काम किया है। सरदार पटेल के कुछ सपने अधूरे रह गए थे जिन्हें मोदी सरकार ने पूरा किया है।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah flags off ‘Run For Unity’ at National Stadium, on the occasion of Rashtriya Ekta Diwas. pic.twitter.com/SpjcE7HJYv