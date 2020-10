Sachin Pilot का दावा- बिहार में महागठबंधन बनाएगा पूर्ण बहूमत की सरकार

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा नीत राजग पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने गुरुवार को पटना में कहा कि 10 नवंबर को महागठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। 5 वर्षों के बाद सीएम की भद्दी प्रतिक्रियाओं और असंतोषजनक जवाबों के आधार पर, जनता समझ गई है कि परिवर्तन की आवश्यकता है।

On Nov 10 Mahagathbandhan will form the government with a thumping majority. Based on CM's bewildered responses & unsatisfactory answers after 5 years, the public has understood that there is a need for change: Sachin Pilot, Congress, in Patna#BiharPolls pic.twitter.com/Wr1YMjq0aw