क्या अब पायलट भरेंगे उड़ान? अशोक गहलोत ने सीएम पद छोड़ने के दिए संकेत

Sachin Pilot: अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि वो राजस्थान का सीएम पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सचिन पायलट को सीएम पद सौंपे जाने की अटकलें तेज हैं लेकिन क्या वाकई पायलट की उड़ान इतनी आसान होगी?

राजस्थान के सीएम पद के लिए सचिन पायलट ने न जाने कितने ही पापड़ बेले हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत उनपर हर बार भारी पड़े हैं। चूंकि अब अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतर रहे हैं तो इसे पायलट के लिए सीएम पद का रास्ता साफ देखा जा रहा है। पर क्या पायलट के लिए सीएम की राह आसान होगी? क्या सच में अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ देंगे?

