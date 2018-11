मोदी कैबिनेट में दो बड़े बदलाव, अनंत कुमार के निधन के बाद संदानद गौड़ा और तोमर को मिला मंत्रालय

नई दिल्ली। मोदी सरकार में मंत्री रहे और कर्नाटक में भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में उभरे अनंत कुमार मंगलवार को पंचतत्वों में विलीन हो गए। उनके निधन के बाद मोदी कैबिनेट में खाली हुए मंत्रालयों की जिम्मेदारी अन्य नेताओं को सौंप दी गई है। अनंत कुमार के निधन के बाद सदानंद गौड़ा को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को संसदीय कार्यमंत्री बनाया गया है।

59 साल की उम्र में हुआ निधन

आपको बता दें कि अनंत कुमार मोदी सरकार में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री थे। बीते सोमवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 59 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मंगलवार को बेंगलुरु में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अनंत कुमार के निधन के बाद कर्नाटक में तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया था।

कई दिग्गज नेताओं ने दी अनंत कुमार को श्रद्धांजलि

मंगलवार को अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे। अनंत कुमार की अंतिम विदाई देने के लिए अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ही वाराणसी से सीधे ही बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने अनंत कुमार को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने उनके परिवार से भी मुलाकात की। अनंत कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्‍मान के साथ किया गया। चामराजपेट श्मशान घाट में भाई नंद कुमार ने ब्राह्मण रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्‍कार किया।

अनंत कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे थे। वो उनकी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने थे।

Union Minister DV Sadananda Gowda assigned the additional charge of the Ministry of Chemicals & Fertilizers & Narendra Singh Tomar assigned the additional charge of the Ministry of Parliamentary Affairs , in addition to their existing portfolios. pic.twitter.com/uaN3RUnBxf