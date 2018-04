नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसपर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं। केवल मुस्लिमों के खून से नहीं, बल्कि सिखों के खून से भी उसके हाथ रंगे हैं।' दरअसल सलमान खुर्शीद ने आज अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। बैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान की सच्चाई उजागर कर दी। आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं। केवल मुस्लिमों के खून से नहीं, बल्कि सिखों के खून से भी उसके हाथ रंगे हैं।' वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सलमान खुर्शीद के इस बयान पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये तो पहले से तय था। सलमान खुर्शीद ने ऐसी बात कहने के लिए सही जगह को चुना है।

Salman Khurshid has revealed the truth behind Rahul Gandhi’s 'Save the Constitution' campaign. He has admitted that Congress’ hand is stained with blood. It is not only stained with the blood of Muslims but also of Sikhs who were killed in 1984: Sambit Patra, BJP in Bengaluru pic.twitter.com/x04e13ufZ5