संबित पात्रा का बड़ा बयान, कहा- शाहीनबाग नहीं यह तौहीनबाग है

नई दिल्ली। नागरकिता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक और विवादास्पद वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर साझा करते हुए पूछा है कि अगर ये वीडियो देश विरोधी नहीं है तो क्या है?।'

संबित पात्रा ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है, टदोस्तो, शाहीनबाग की असलियत देखें। वीडियो में कहा जा रहा है कि असम को इंडिया से काटकर अलग करना हमारी जिम्मेदारी है।' वीडियो का कंटेट बताते हुए संबित ने कहा कि इसमें एक शख्स कह रहा है कि पटरी पर इतना मलबा डालो कि इंडिया की फौज असम जा न सके। अगर ये देश का विरोध नहीं है तो क्या है।

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1